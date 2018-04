Kediler artık lüks hastanede doğum yapacak

-Başkanın inceleme ve açıklaması

- Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Kedi Tedavi Ünitesi, Türkiye’de bir ilk olacak. Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına 10 yıldır hizmet veren merkez, yine bir ilke imza atıyor. Merkez bünyesinde yapımına başlanan Kedi Tedavi Merkezi’nde sahipsiz kediler için yeni doğan ünitesinden ortopedik rahatsızlıkların tedavisine kadar birçok ünite yer alacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kedi Tedavi Merkezi’nin müjdesini 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde verdi. Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Dündar, “Sokak hayvanlarını toplayarak burada bakımlarını yapıyoruz. Daha çok köpeklerin tedavi edildiği bu merkezimizde şimdi de kediler için bakım ve tedavi ünitesi kuruyoruz. Tek kat üzerine 5 odalı olarak inşa edilecek merkezde, ağır enfeksiyonlar, yeni doğan, ortopedik rahatsızlıkların tedavisi ve üst solunum yolları hastalıkları gibi üniteler bulunacak. Bütün bu özellikleriyle kediler için kurulmuş Türkiye’deki tek tedavi merkezi olacak. Bu modern merkezi, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından en kısa zamanda hizmete açacağız” dedi.

Minikler can dostlarla buluştu 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezi ziyaret eden İstiklal İlkokulu öğrencileri, can dostlarıyla keyifli anlar geçirdiler. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte yavru kedi ve köpekleri seven minikler, daha sonra faytonla merkezi gezdiler. (MŞ)