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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
‘Kedicik’lerin kaldığı iddia edilen lüks villa böyle görüntülendi

‘Kedicik’lerin kaldığı iddia edilen lüks villa böyle görüntülendi

drone görüntüsü

Sarmaşık Adli Kontrol Demir Korkuluk Korkuluk Suç Örgütü 

-villadan detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye olarak ev hapsi cezası almasına karar vermişti. Tahliye olan kediciklerin Kartal’da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Bahçe duvarları adeta kale gibi kapatılan villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Tahliye edilen 91 sanık hakkında mahkeme yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilmesine karar vermişti. Tahliye edilenlerin ise nerelerde kalacakları merak konusu olmuştu. Adli kontrolle cezaevinden çıkan ‘kedicik’lerin Kartal’da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Villanın bahçe duvarlarının adeta kale gibi sarılıp kapatıldığı görüldü.
Duvarların üzeri demir korkuluk ve sarmaşıklarla kapatılırken, dışarıdan bakıldığında villanın içerisinin görünmediği dikkatlerden kaçmadı. Kediciklerin topluca kaldığı iddia edilen villa drone ile havadan görüntülendi.
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