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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kedi ve köpekler parçalayacaktı, yavru martıyı mahalleli kurtardı Haberi

Kedi ve köpekler parçalayacaktı, yavru martıyı mahalleli kurtardı Haberi

Yavru martıdan görüntüler

Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları Trol 

-Mahalleliden detaylar
-Yavru martının alınması
-Mahallelinin konuşması

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Yavru martı kedinin pençesinden kurtarıldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da uçamayan yavru bir martı, mahalleli tarafından sahiplenilerek kedi ve köpeklerin pençesinden kurtarıldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Efendi Caddesi'nde bulunan bir sokakta, mahalle sakinleri yaralı bir martıyı fark etti. Kedilerin kovaladığını fark eden mahalleli yavru martıyı abartman dairesinin içine alarak kedi ve köpeklerden kurtardı. Mahalleli yetkililer gelene kadar martının başında bekleyerek kedi ve köpeklerden korumaya çalıştı. “Bir apartmanın içine koyduk” Mahalle sakinlerinden Timuçin Çınar, martıyı kurtarmak için yaptıkları çalışmayı anlatarak, “Bu sabah kalktığımızda mahallemizde baktık ki çocuklar etrafta koşuyorlar. Sokağımızda bir martının olduğunu fark ettik, tabi martıyı ilk başta kovalayıp uçurmaya çalıştık. Yerde kalmasın tehlikeli olduğunu bildiğimiz için onu uçurmaya çalıştık, baktık uçamıyor. İlk önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizi aradık veteriner bilimi ile görüştük. ‘martı uçamıyor bu konuda ne yapabiliriz?’ diye sorduk. Onlar bize bu konuyla Orman İşletme Müdürlüğü'nün ilgilendiğini söylediler. Orayı aramamız gerektiğini söylediler, bunun üzerine martının da sokakta kalmaması için çünkü sokakta bulunan kedi köpek martının üzerine doğru gidiyorlardı ona zarar verebilecekleri düşüncesiyle bir apartmanın içine koyduk. En azından sokak hayvanları zarar vermez çaresizdi anlayacağınız” dedi.
“En azından içimiz rahat” Yavru martının yetkililer tarafından alındığını ve gerekli işlemlerin yapacağını belirten Çınar, “Orman İşletme Müdürü ile görüştük oradaki yetkililer konu ile ilgileneceklerini belirttiler. ‘Apartmanın içine aldığımızı koruma altında olduğunu söyledik’ onlar da araçla geldiler, önce kontrol ettiler sonra da bir kutuya koyup gerekli işlemleri yapacağını belirterek gittiler. En azından içimiz rahat, biliyorsunuz son zamanlarda hayvanlara yapılan vahşi olaylar bizim kanımızı donduruyor. Biz çok üzülüyoruz isteriz ki böyle bizim gibi böyle bizim mahallemizde yaşayanlar gibi, herkes sokak hayvanlarına sahip çıksın tüm canlılara sahip çıksın. İlgileri de buradan çok çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü yetkilileri mahalleliye teşekkür ederek, gerekli işlemlerin yapılıp doğaya geri bırakacaklarını belirtip yavru martıyı teslim aldı.
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