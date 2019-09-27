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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kedi mamasındaki uyuşturucuyu köpek buldu - MUĞLA

Kedi mamasındaki uyuşturucuyu köpek buldu - MUĞLA

- Kedi mamasındaki uyuşturucuyu köpek buldu - Adliye binasından görüntü - Jandarma araçlarının gelişi - Zanlıların görüntüsü - Muğla 'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Kedi mamasına gizlenmiş uyuşturucu madde, narkotik köpeğin desteğiyle bulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, uyuşturucuyu kedi mamasına sakladıkları öne sürüldü.İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği Kapan'ın katılımıyla 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada narkotik köpeğin de desteğiyle kedi maması içine gizlenmiş 1 kilo 737 gram reçine esrar ile 119 gram metamfetamin, bir miktar skunk ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan Hayrettin S, Murat K. ve Özay C, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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