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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama

Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama

- ekiplerin yakaladıkları uyuşturucu fotoğrafları

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin İstihbarat 

-- detay
-- zanlıların çıkması

( MUĞLA )- Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik, İstihbarat ve Fethiye İlçe Jandarma ekiplerinin 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda narkotik köpeği Kapan kedi maması içinde uyuşturucu yakaladı MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin narkotik köpeği Kapan ile birlikte düzenlediği operasyonda kedi mamasının içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile uyuşturucu madde arama köpeği Kapan'ın da katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan Hayrettin S, Murat K. ve Özay C'nin evlerinde yapılan aramalarda Kapan kedi maması içerisine gizlenmiş 1 kilo 737 gram reçine esrar buldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 119 gram metamfetamin, bir miktar skunk (sentetik uyuşturucu) ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.
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