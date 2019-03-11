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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kedi kurtarma operasyonu - SİVAS Haberi

Kedi kurtarma operasyonu - SİVAS Haberi

- Kedilerden detaylar - Masum Balçık ile röportaj - Kedileri kurtaramaya gelen ekipten detaylar - Kedilerin kurtarılmasından detaylar Sivas 'ta kedi kurtarma operasyonu - Bir apartmanın boşluğunda 3 gün mahsur kalan 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir apartmanın boşluğunda 3 gündür mahsur kalan 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı.Yahyabey Mahallesi'nde ikamet eden Masum Balçık, evindeyken kedi sesleri duydu.Kedilerin evinin çatısında olabileceğini düşünen Balçık, etrafı kontrol ettiğinde kedilerin yan apartmanın boşluğunda mahsur kaldığını gördü.Kedilerin kendi imkanıyla çıkabileceğini düşünen Balçık, bölgeden ayrıldı. Balçık, 3 gün sonra kedilerin aynı yerde olduğunu görünce çıkarmaya çalıştı ve başarılı olamayınca durumu Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle boşluğa indi.Bir görevli kedi yakalama aparatıyla yakaladığı kedileri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.Kediler, salıverildi.

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Bild Kabil Trol 

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