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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kedi-köpek dostluğu - MANİSA

Kedi-köpek dostluğu - MANİSA

- Kedi ve köpeğin bir arada görüntüsü - Kedi ve köpeklerin sahibi Mustafa Çığır'ın konuşmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde emekli orman işçisi Mustafa Çığır'ın (79) kedi ve köpeğinin dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.Çığır AA muhabirine yaptığı açıklamada evinde yıllardır beraber beslediği kedi ve köpeğinin birbirlerine zaman içerisinde alıştıklarını ve bir süre sonra sürekli birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

Çığır ilk zamanlar bildik kedi - köpek kavgalarına şahit olduklarını ancak sonra kedi ve köpeğinin birlikte oyunlar oynadıklarını gördüklerinde mutlu olduklarını dile getirdi.Kedi ve köpeğin dost olduğunu gören vatandaşlar ise şaşırıyor.Vatandaşlar, "Bu durum birbirlerine oldum olası düşman olan hayvanların bile istenildiğinde dost olabildiklerinin göstergesidir." dedi.
Vatandaşlar kedi ve köpeklerin dostluklarını cep telefonları ile çekerek hatıra olarak saklıyor.

Köpek Muhabir Şahit Hayvan Orman İşçisi 

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