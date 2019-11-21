Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu Haberi

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu Haberi

kedi ve köpekten görüntü

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

Köpek 


- Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.Genellikle sokak ve caddelerde köpek kediyi kovalarken görülürken, Hayrabolu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi ile köpeğin dostluğu, onları izleyen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Birol Alagöz, “Bunu ilk kez gördüm. Evde bir arada kedi ve köpek besleyen de oluyor ama sokakta bir arada görmedim. Daha çok köpek kediyi kovalarken rastlıyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı