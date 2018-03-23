Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kedi 14 koyunu telef etti...Koyunlar kediyi kurt zannetti, korkudan birbirlerini ezdi

Kedi 14 koyunu telef etti...Koyunlar kediyi kurt zannetti, korkudan birbirlerini ezdi

Hayvanların öldüğü barınaktan görüntü

Bild Eziler Hayvan Barınağı Hayvan 

-Yaralı koyunlardan görüntü
-Köyden görüntü
-Veteriner Hekim Cem Avcı ile röp

(TUNCEL-ÖZEL)- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediden korktuğu tahmin edilen 14 koyun telef olurken, 4'üde ezilerek yaralandı TUNCELİ

- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar bir birini ezdi, 14'ü telef oldu, 4'ü de yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Payamdüzü köyünde bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu.Bu nedenle altta ezilen 14 koyun telef oldu, 4 koyun ise yaralandı. Sabah durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Akpolat ise durumu veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup bir birlerini ezdiği belirlendi. Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı; "Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık" dedi.
Telef olan hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yaptıklarını da aktaran Avcı, "Sebep olarak içeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp bir birini sıkıştırdığını 14'nün telef olmasına sebep olduğu tespitinde bulunduk" diye bilgi verdi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı