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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Keçiyi mutlu etmek için salıncağa bindirdiler...Küçük çocuğun keçiyle salıncakta sallandığı anlar kamerada

Keçiyi mutlu etmek için salıncağa bindirdiler...Küçük çocuğun keçiyle salıncakta sallandığı anlar kamerada

Sinop ' un Türkeli ilçesinde, kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta sallanan küçük çocuk, renkli görüntüler oluşturdu. İlçeye bağlı Çatakgüney köyünde evin bahçesindeki salıncakta bir süre kardeşi Sadık ile vakit geçiren küçük Salih, evin yakınında bulunan keçi yavrusunu kucağına alarak salıncakta sallanmak istedi. Dedesi Salih Cantürk ' ün de yardımıyla keçi yavrusunu kucağına alan küçük Salih ' in keçi yavrusuyla salıncakta sallanması renkli görüntüler oluştu. Küçük Salih, çekilen görüntüde, “Neden keçiyle sallanmak istedin?” sorusuna, “Keçimi eğlendirmek istedik” diyerek yanıt veriyor.

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