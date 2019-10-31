Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Kuruldan detay

Siyasi Parti Sivil Toplum 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Keçiören Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti, üniviersite temsilcileri ile esnaf gruplarının bulunduğu. Başkanlığa, oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi. Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite temsilcileri, kamu kuruluşu ve esnaf gruplarının bulunduğu. Keçiören Belediyesi Meclis Salonunda yapılan kurulda, Kent Konseyi'nin başkanlığına oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi. Kurulda konuşan ve Yerel yönetimlerin şehirlerle ilgili alınan kararlarda vatandaşın da söz hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Altınok, kent konseyi gönüllülerinin apartman ve mahallelerde olmasının işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

(MH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı