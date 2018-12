Keçiören'den Yemen'in sessiz çığlığına destek

-Vatandaşlar röportaj

( ANKARA )- Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak: ''Dünya'nın neresinde bir felaket olsa, nerede bir mazlum varsa oraya Türkiye'nin eli mutlaka ulaşıyor'' ANKARA



- Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın çağrısı üzerine binlerce Keçiören'li Yemen'e yardım için bir araya geldi. Başkan Ak, ''Dünya'nın neresinde bir felaket olsa, nerede bir mazlum varsa oraya Türkiye'nin eli mutlaka ulaşıyor'' dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın başlattığı 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyası kapsamında, bütün Keçiörenlilere yardım çağrısında bulundu. Yemen'de yaşanan dram ve zulme karşı sessiz kalmayan Keçiörenliler de, bağışta bulunmak üzere bankaya akın etti. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bağış öncesi bir açıklama yapan Başkan Ak, ''Keçiörenliler olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın Yemen'e gönderilmek üzere başlattığı kampanya için buradayız. Bütün Keçiörenliler olarak Yemen'deki yavruların, aç kalmış olan insanların desteklenmesi maksadıyla yapılan bu kampanyaya duyarsız kalmadığımızı haykırmak adına buradayız'' ifadelerini kullandı. Bağış çağrısına 5-6 bin vatandaşın katılmasını beklediğini belirten Ak, Yemen halkının Türk halkıyla kardeş olduğunu ve Yemenlilerin çok zor şartlar içerisinde olduğunu bildiklerini kaydetti.

Ak, Yemenlilere bir nebze olsun destek olmak adına bütün Keçiörenlileri bu duyarlı kampanyaya davet ettiklerini ve çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiğini vurguladı. ''Dünya'nın neresinde bir felaket olsa, nerede bir mazlum varsa oraya Türkiye'nin eli mutlaka ulaşıyor'' Türk toplumunun hiçbir zaman duyarsız olmadığının altını çizen Ak,şöyle devam etti: ''Türk toplumu hiçbir zaman duyarsız değildir. Her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız da her zaman dış yardımlara önem vermiştir. Türkiye. kimsesizlerin kimsesi olmaya, zor durumda olanlara yardım etmeye de her zaman öncü olmuştur Türk halkı da son derece hassas ve duyarlıdır. Oradaki kardeşlerimiz bizim dindaşlarımızdır ve zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Sadece onlarla da kalmıyor. Dünya'nın neresinde bir felaket olsa, nerede bir mazlum varsa oraya Türkiye'nin eli mutlaka ulaşıyor. Bütün vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Bu zor günlerinde Yemenlilerin yanlarında yer alalım. Yemen bizim için aynı zamanda tarihi anlamda bağımızın olduğu bir yerdir. Orada askerlerimiz, şehitlerimiz vardır. Yemen'e gidip dönmeyen birçok askerimiz de vardır. Bizden biriler. Yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım.'' ''Herkes el ele versin, yardım etsin'' 65 yaşındaki Hüdaver Ünsal isimli bağışta bulunan vatandaş ise, ''Çok üzüntülüyüm. Anlatamıyorum. Şu anda kuş olup uçmak isterim. Evimin bütün her şeyini vermek isterim.Biz burada bir şeyler yiyoruz az çok. Onlar orada aç susuz diyorum. Bu haksızlık. Herkes el ele versin, yardım etsin. Bir ekmeği varsa yarısını versin'' şeklinde konuştu.

''Elimizden ne gelirse yapacağız sürekli'' Bağışta bulunan bir diğer vatandaş da, ''Yemendeki insanların yoksul, aç olmalarından dolayı Keçiören Belediye Başkanımız böyle bir çağrıda bulundu biz de iştirak ettik. Çok zor bir durum. Biz yemeklerimiz yiyoruz, yataklarımızda rahat yatabiliyoruz. Huzurlu bir ortamdayız. Onlar zor durumda. Onlara bir katkı yapalım diye düşündük. İnşallah rahata ererler. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Elimizden ne gelirse yapacağız sürekli. Bizim insanımızın gönlü boldur. Her kardeşimizin buna ön ayak olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet ve bu devletin insanları da büyük. O yüzden herkesin bağış yapacağına inanıyorum'' değerlendirmelerinde bulundu. Ak, daha sonra vatandaşlarla birlikte üzere bankaya giderek bağışta bulundu.