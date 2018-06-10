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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Keçiören Belediye Başkanı Ak'tan şehit ailesine iftar - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Ak'tan şehit ailesine iftar - ANKARA

- Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın Şehit Mustafa Avcu'nun ailesini karşılaması - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Avcu ailesinin sohbeti - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın konuşması - Ayhan Avcu'nun açıklaması - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yemek servisi yapması - Ak ailesi ile Avcu ailesinin iftar açması Keçiören Belediye Başkanı Ak'tan şehit ailesine iftar - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Mustafa Avcu'nun ailesini iftarda ağırladıANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Mustafa Avcu'nun ailesiyle iftarda bir araya geldi.15 Temmuz'da şehit olan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Avcu'nun annesi Zahide ve babası Ayhan Avcu'yu Karargah Mahallesi'ndeki evinde ağırlayan Ak, birlikte iftar yaptı.İftardan sonra Avcu ailesiyle sohbet eden Ak, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında iftarda vatandaşların evlerine misafir olduğunu, kendi evinde ilk kez iftar yapabildiğini söyledi.

Ak, "Bu iftarı da biz yalnız yapmayalım, bir şehit ailemizle yapalım. Çünkü biz onlara gittiğimiz zaman sofralarını, evlerini bize açıyorlar. Biz de evimizi, soframızı açalım ve beraberce iftar yapalım dedik." diye konuştu.
Ak, iftar davetini kabul ettiği için Avcu ailesine teşekkür etti.Avcu ailesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerinde ziyaret ettiğini anımsatan Ak, Türkiye'nin terörle yurt içinde ve dışında kararlılıkla mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrının net olduğunu vurguladı.Ak, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine Allah'tan kolaylıklar ve başarılar diledi.Ayhan Avcu da davetinden dolayı Ak'a teşekkür etti.Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik içeriden ve dışarıdan pek çok saldırı olduğunu ifade eden Avcu, "Şu mübarek gecenin (Kadir Gecesi) yüzü suyu hürmetine Rabbim inşallah alem - i İslama birlik, dirlik versin. Onlar hücum ediyorlar ama birlik olursak bunu aşarız, birlik olmazsak dağılırız." dedi.

Ramazan Ayı Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Darbe Girişimi Şehit Ailesi 

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