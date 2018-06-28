Kebapçı genç 7 TL için öldürüldü İzle

-Ölen Osman Dal'ın fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te babasına ait kebap ve döner salonunda çalışan Osman Dal, götürdüğü siparişin parasını vermek istemediği ileri sürülen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre Şahinbey ilçesinde bulunan ve babası İbrahim Dal'a ait kebap ve döner salonunda çalışan 22 yaşındaki Osman Dal, 23 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde gelen bir kebap siparişini hazırlayarak, motosikletle Mimarsinan Mahallesi 143 nolu sokağa getirdi. Burada siparişi teslim eden Osman Dal, kebabın parasını vermek istemediği ileri sürülen A.K ve arkadaşları ile tartışmaya başladı.

Büyüyen kavgada Osman Dal, bıçaklanarak, ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı halde hastaneye gitmeye çalıştı. Osman Dal'ın yaralandığı gören şahıslar kaçarken, Osman Dal'ın ise yaralı hali ile yerden kalkarak motosikletine yöneldi. Yoldan geçen bir çocuğun yardımıyla motosikleti kaldıran Dal, bindiği motosikleti ile bir kaç metre bile gidemedi. Dal, kontrolünün kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu tekrar yere düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen yaralı genç, buradan da Şehitkamil Devlet hastanesi'ne sevk edildi. 1 gün yoğun bakımda kaldı Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Osman Dal, 24 Haziran Pazar günü yaşamını yitirdi. Dal'ın cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından aynı gün Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Düğün hazırlığı yapıyordu Acılı baba İbrahim Dal, oğlunun 1 sene önce vatani görevini yaptığını belirterek, düğün hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Oğlunun 7 TL için öldürüldüğünü belirten baba İbrahim Dal, "Olay günü akşam saat 16:00 sıralarında telefon geldi ve kebap siparişi verildi.

Oğlum siparişi teslim etmeye gitti. Kebap parası için tartışma çıkmış. Bir kebap 7 TL. Sokak ortasında bir insan öldürmek bu kadar basit, hayat bu kadar ucuz olamaz. Ben 22 yıldır, oğlumu büyüttüm, bu yaşa getirdim. düğün hazırlıkları yapıyorduk" dedi.

Madde bağımlılarına tepki Oğlu ile tartışan gençlerin madde bağımlısı olduğunu belirten İbrahim Dal, "Oğlumla tartışanların tiner ve benzeri uyuşturucu madde kullandığını söylediler. Son dönemlerde sık sık madde bağımlıları ile sıkıntı yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Oğlumun sorumluların da bu nedenle bir an önce yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaçan şahıs bulunamadı Olayın ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı A.K'nin henüz bulunamadığı öğrenildi. (MB-SD-

