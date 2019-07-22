Kebap ustalarının 100 derece sıcaklıktaki zorlu mesaisi İzle

-Ustalardan ocakbaşında genel görüntü

-Kebaplardan detaylar

-Çıkan dumanlardan detay

-Kebap ustası İzzet Zengin röp.

-Kebap ustası Zeyni Yıldırım röp.

-Kebap restoranı işletmecisi Hasan Usta röp.

-Pişen kebaplardan detaylar

-Çalışan ustalardan genel görüntü



( ADANA -ÖZEL) - Adana’da kebap ustaları, ekmek mücadelesi için ocak başında ter döküyor - Kebap ustası Yıldırım: "Normalde dışarıda durmak zorken birde bizi ocak başında düşünün” - Kebap ustası Zengin: “Sıcağa alıştık işimizi severek yapıyoruz” ADANA



- Adana’da kebap ustaları, ocak başında hava sıcaklığıyla birlikte 100 dereceyi bulan ısıda ekmek parası için mücadele ediyor. Kebap ustalarından Zeyni Yıldırım, 100 dereceyi bulan sıcakta müşterilere Adana kebabını sunduklarını söyledi.



Kebap ustası İzzet Zengin de sıcağa alıştığını işini severek yaptığını belirtti.

Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Adana'da kebap ustaları ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derecede ekmek parası için mücadele ediyor. Sabah 07.00’de yanan mangal ise gece 24.00’e kadar sönmüyor. Kebap ustaları da iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp saatlerce ter döküyor. “İşimizi severek yapıyoruz” Kebap ustası Zeyni Yıldırım, 7 yıldır ocak başında çalıştığını belirterek, “Adana’nın sıcaklığı bizi ekstra zorluyor. Normalde dışarıda durmak zorken birde bizi ocak başında düşünün, su içinde kalıyoruz. Alıştık ister istemez, ekmek parası olduğu için katlanıyoruz. Severek yapıyoruz işimizi. Sıcaklığı görüyorsunuz Adana sıcağıyla 100 dereceyi buluyor burası ama yine de gelen misafirimize Adana kebabını sunuyoruz” dedi.

“Sıcağa alıştık işimizi severek yapıyoruz” 15 yıldır ocak başında kebapçılık yaptığını söyleyen kebap ustası İzzet Zengin de "15 senedir buradayız. Adana’nın sıcağına alışkınız biz. Dışarısı 40 derece burası 100 dereceyi buluyor ama alıştık işimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.

“Alın teri dökerek para kazanıyoruz” Kebap restoranı işletmecisi Hasan Oral ise Adana kebabını Adana, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelmiş insanlara sunduklarını ifade ederek, “Tabii bugünde çok sıcak özellikle yaz sezonu Adana aşırı sıcak oluyor. İnsanlar dışarıda ortalama 40 derecede kebap yiyebiliyor ama ocak başına geçince 100 dereceyi bulan bir sıcaklık oluyor. İşinizi severek yapmak, ekmek parası için mücadele etmek gerekiyor. Alın teri dökerek para kazanıyoruz. Kazandığımız bu parayı da evlerimize götürüyoruz. Bizim 270 çalışanımız var hepsiyle el ele mücadele ederken ülke ekonomisine de reel anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



