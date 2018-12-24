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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Keban Barajı’nda 92 kilogramlık turna balığı yakalandı İzle

Keban Barajı’nda 92 kilogramlık turna balığı yakalandı İzle

Balığın kesilmesi

Uzunlu Bild Akalan Cep Telefonu Turna Balığı 

-Balığı görmeye gelen vatandaşlar
-Balığın içinin gösterilmesi
-Balık alan müşteri
-Balıkçı Bilal Altuner’in konuşması
-Müşteri Müslüm Gitmez’in konuşması
-Kız çocuğunu balığın önünde çeken anne
-Balığı cep telefonu ile çeken genç

( BATMAN ) - BATMAN

- Batmanlı balıkçılar, Elazığ’daki Keban Barajı’nda 92 kilogramlık turna balığı yakaladı. Balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Batmanlı balıkçılar, Elazığ’daki Keban Barajı’nda 92 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yakalanan balık, Meydan Mahallesi Balıkçılar Caddesi’ne getirilerek, kilogramı 35 TL’den satışa sunuldu. Balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 25 yıldır balıkçılık yapan Bilal Altuner, ilk defa böyle güzel balık geldiğini ve 4 kişini zor taşıdığını belirtti.
Görmeye gelen vatandaş olduğunu anlatan Altuner, “Gelip fotoğraf çektiler. Balığı kestik, adam başı 5 kilo verdik onlara da. Yoğunluk var, biz memnunuz. Balığı 4 kişi zor taşıdık. Balığın türü turna çay balığıdır, kılçıksızdır. Şu anda tam mevsimidir. Izgara da yapabilirler, tava da, fırında her şekilde yapabilirler. Şimdiye kadar 1 saatte 30 kilo sattık” dedi.
“3 kilo aldım” Müşteri Müslüm Gitmez ise yoldan geçerken balığın ilgisini çektiğini anlatarak, “Uygun fiyata satılıyor, almadan da geçemedim. Balık 92 kilo, ben de 3 kilogram alabildim” diye konuştu.
(SS-MP-Y)
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