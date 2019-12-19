Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı - ELAZIĞ İzle

- AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmasıKeban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale köyü mevkisinde balık avı için Keban Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının kullandığı teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.Rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne, havanın sisli olması nedeniyle bir süre sonra baraj gölünde gözden kayboldu.Teknede mahsur kalan 3 balıkçıdan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucunda baraj gölünde 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.
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