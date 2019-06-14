KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu ile ortak çalışma Haberi

-Konuşmalar



( ANKARA ) ANKARA



- Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Portekiz Ombudsmanlık Kurulu işbirliğiyle yürütülen “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanlık Rolünün Geliştirilmesi” projesinin kapanışı gerçekleşitildi. Projenin büyük paydaşlarından olan Portekiz Ombdusmanlık Kurulu temsilcileri projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KDK ve Portekiz Ombdusmanlık Kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen, “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanlık Rolünün Geliştirilmesi” projesinin kapanış programı, KDK’nın Çankaya ilçesindeki Kavaklıdere Mahallesi Zeydindalı Caddesi’nde bulunan binası konferans salonunda düzenlendi.

Programa katılanlar arasında, KDK Başkanı Şeref Malkoç, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Meclis Dilekçe Komisyon Başkanı Belme Satır, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga yer aldı. Danıştay Başkanı Güngör yaptığı konuşmada, “Demokrasi ve hukuk devletinin birbirinin tamamlayıp vazgeçilmez olarak kabul edildiği günümüzde bireyin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması zorunluluktur. İnsan hakları yarım asrı aşkındır hukuk dünyasının en önemli konusu olmuştur. 20 Y.Y’dan itibaren insan hakları ulusal metinlerle küresel ve bölgesel ölçekteki pek çok uluslararası metinde sistematik biçimde düzenlemeye ve koruma altına alınmaya başlamıştır. İnsan hakları belgelerinin amacı insan hakların koruma altına almak ve evrensel standartları belirlemektedir. Ülkemizde de insan haklarının pozitif hukuk alanına girmesi dünya örnekleri ile paralellik göstermektedir. İnsan hakları ihlallerini önlemek için hak ve özgürlüklerin yalnızca hukuki metinlerde yer alması yetmez. Devletin kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyucu tedbirleri de alması gerekir. Hak ve özgürlüklerin korunması olarak bilinen en etkili yolu Anayasal teminata almaktır” dedi.

KDK Başkanı Malkoç, kamu denetçilerinin Portekize giderek tecrübe alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Heyetlerimiz karşılıklı ziyaret ve tecrübe paylaşımı yaptılar. Her şey akla muhtaç akıl da tecrübeye muhtaç. Biz projeleri bu anlamda değerlendiriyoruz. Tecrübeler karşılıklı olarak aktarıldığında insan haklarının evrensel anlamda gelişmesi açısında çok faydalı oluyor. Faaliyetlere katılan denetçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizim kurumumuz oldukça yeni bir kurum. 2013 yılında faaliyeteler başladı Bir bakıma emekleme döneminde sayılır. Devlet ile millet arasında bir uzlaşma ve barış köprüsü olma gayretimizin iyi noktalara taşındı. 18 yılında 17 bin 585 yazılı şikayet adlık. 17 bin 507 de karar bağlamışız. Titiz ve evrensel hukuka uygun Avrupa insan hakları mahkemesi içtihatlarına, anayasa mahkemesi kararlarına uygun ve kapsamlı incelemeler sonrasında kararlar verince idareninde buna uyduğu ve baya arttığını görüyorum. Yüzde 20’lerde olan uyma oranı, yüzde 75’lere yaklaştı” diye konuştu.



