KBÜ mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi Video

-Kortej yürüyüşünden detay

-Evlilik teklifinden detay

-Vali konuşması

-Rektör konuşması

-Manuş Baba konseri

-Kep atılırken



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Üniversitesi’nde 9 bin 45 öğrencinin mezuniyet coşkusunu yaşadığı törende mezun olan bir erkek öğrenci kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Ay Yıldız Stadyum’da düzenlenen törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat mezun olan öğrencilerin Türkiye’nin ve hatta dünyanın geleceği olduklarını ve geleceğin onlardan çok şey beklediğini belirterek, “Hayat bazen yepyeni bir asfalt yolda ilerlemektir, bazen de çukurları, tümsekleri, engelleri aşmaktır. Önünüze her ne çıkarsa çıksın, asla yılgınlık göstermeyin, hayatınızın her alanında, özellikle sosyal medyada pozitif olun” dedi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük’ün öğrenci kenti olduğunu ifade ederek, öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından Vali Çeber, Rektör Polat, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, okul birincisi KBÜ Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yağmur Tuğçe Güzelkokar, okul ikincisi Ayşe Nur Demirhan ve okul üçüncüsü Döndü Aslan'a mezuniyet belgesini verdi. Zonguldak’ta imam olarak görev yapan 50 yaşındaki Halil İbrahim Üçüncü’de 2015 yılında kazandığı İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ailesinde herkesin okuduğunu ve evde zayıf halka olmama adına okumaya karar verdiğini söyleyen Üçüncü “Ben bu düsturla yola çıkarak okumaya karar verdim. Maddi bir beklentim yoktur. Diplomamı aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verdim. Bütün insanlara şunu söylemek istiyorum. Okumanın yaşı yoktur, mutlaka okusunlar. Okuyan kişinin ufku açılıyor” ifadelerini kullandı. Yemin eden öğrenciler keplerini fırlatarak, mezuniyet coşkusunu doyasıya kutladı. ‘Mezuniyetinde kız arkadaşa sürpriz evlilik teklifi’ Tören sonunda KBÜ öğrencisi Ekrem Yılmaz kız arkadaşı Damla Coşgun'a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. İlk önce şiir okuyan Yılmaz, kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Damla Coşkun evlenme teklifine "evet" diyerek erkek arkadaşının verdiği yüzüğü parmağına taktı. Tekliften sonra açıklama yapan Yılmaz, duygularını anlatmakta güçlük yaşadığını belirterek, “Çok güzel atmosfer yaşattılar. Rektörümüze çok teşekkür ederiz. Bu duygu öyle anlatılmıyor. Çok kötü oldum zaten sahnede de. Hiçbir şey daha öncesinde düşünüldüğü gibi olmuyor” dedi.

Mezuniyet töreninin ardından Manuş Baba tarafından öğrencilere konser verildi.

Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik konserin ardından sona erdi.

