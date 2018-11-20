KBÜ’de konferans salonuna Prof. Dr. Sadettin Ökten'in adı verildi Video

-mevlit kandiline özel programdan detay

-hediye verilirken detay

-konferansın açılışından detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Üniversitesi(KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonuna Prof.Dr. Sadettin Ökten’in adı verildi.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde tören öncesi sergi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Prof. Dr. Sadettin Ökten, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay katıldı.

Sergi açılışının ardından konferans salonunda Karabük Üniversitesi tarafından Mevlid Kandiline özel program düzenlendi.

Cibutili öğrenci tarafından verilen Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından programda Türkan Uymaz ve Bora Uymaz ilahiler seslendirdi. Program sonunda sanatçılara Rektör Polat ve Prof.Dr. Sadettin Ökten tarafından hediyeler verildi.

Mevlid Kandiline özel düzenlenen programın sona ermesinden ardından Ökten ve Rektör Polat tarafından Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonunun açılışı gerçekleştirildi.



