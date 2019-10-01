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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
KBRN tatbikatı - KIRKLARELİ

KBRN tatbikatı - KIRKLARELİ

- Tatbikattan görüntüler - AFAD Müdürü Muhsin Özer'in açıklaması - AFAD öncülüğünde polis, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı gerçekleştirildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında KBRN sızıntısı meydana geldi.Yangın sonrası bölgeye arama, kurtarma, polis, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler de alanda biyolojik ve radyasyon tehlikesi nedeniyle koruma bantları oluşturdu.Ekipler tarafından dekontaminasyon çadırına taşınan yaralılar, kimyasaldan temizlendikten sonra müşahede çadırına alındı.Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.Tatbikatı AFAD Müdürü Muhsin Özer ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de izledi.Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta da barajda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını, tatbikatların çok olumlu geçtiğini söyledi.

Kurtarma Tatbikatı Ormanlı Radyasyon Tatbikat Yangına Müdahale 

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