Kazım Karabekir Paşa’nın kızı son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından detay

-Fevzioğlu’nun Torunu Dr.İclal Cankorel röp

-Metin Fevzioğlu röp

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu Üsküdar Şakirin Camiin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi komutanlığı yapan Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu Üsküdar Şakirin Camiin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende cami avlusunda taziyeleri Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir, kızları İclal Cankorel, Hülya Bulak, Pınar Akkoyunlu olmak üzere torunları ve diğer aile üyeleri kabul etti. Törene, Feyzioğlu'nun çok sayıda seveni ve eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı.

Feyzioğlu’nun cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedildi. “Çok duyguluyum ve üzgünüm” Hayat Karabekir Fevzioğlu’nun kızı İclal Cankorel, "Ailemizin temel direği Karabekir ruhunu yaşattı ve bizlere de nakletti. Biz de torunları ve çocukları olarak ilelebet sürdüreceğiz. Memleketimizin bu zor gününde onlardan yardım istiyorum çok duyguluyum ve üzgünüm” dedi.

“Büyük bir ismin kızı” Cenaze törenine katılan Metin Feyzioğlu ise, ”Kazım Karabekir bizzat Mustafa Kemal’in söyleşiyle İstiklal harbimizin, Milli mücadelemizin gidişatını verdiği tek bir kararla değiştirmiş isimdir. Dolayısıyla böyle büyük bir ismin kızı. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

(ÖY-

