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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kazı sırasında doğalgaz borusu parçalandı - KÜTAHYA Haberi

Kazı sırasında doğalgaz borusu parçalandı - KÜTAHYA Haberi

- Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekipleri Kütahya 'da kazı sırasında doğalgaz borusu parçalandıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da Germiyan Sokağı yakınında yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu parçalanarak, gaz sızıntısı meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Balıklı Mahallesi'ndeki tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokağı bitiminde, elektronik bariyer için belediye ekiplerince kepçeyle yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu hasar gördü. Kazıda parçalanan borudan gaz sızıntısı oldu.Bölgeye doğalgaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye yayılan doğalgaz nedeniyle çevredekiler uzaklaştırıldı.Ekiplerce doğalgaz akışının kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

Gaz Sızıntısı Onarım Çalışması Gaz Akışı Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri 

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