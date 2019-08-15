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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kazı çalışmalarının aksadığı Kültepe Ören Yeri havadan görüntülendi İzle

Kazı çalışmalarının aksadığı Kültepe Ören Yeri havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Allah Forma 

-Kazı çalışmalarının yapıldığı yerlerden görüntüler
-Memduh Büyükkılıç ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:- “Kültepe’de arzu ettiğimiz performans mevcut değil" KAYSERİ

- Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde kazı çalışmaları henüz başlamadı. Kayseri-Sivas karayolunun 24’üncü kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılından beri yaz aylarında devam eden kazı çalışmaları, destek olmayınca bu sezon aksadı. Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulguların ele geçirildiği Kültepe’de Ören Yeri’nde kazı çalışmalarının devam edebilmesi için destek bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak gerekli desteği verdiklerini ancak Kültepe-Kaniş-Karum Ören yerindeki çalışmalarda arzu edilen performansın şuan mevcut olmadığını söyleyerek, “Biz belediyeler olarak bu konuda gerekli desteği veriyoruz. Oradaki çalışmalarda arzu ettiğimiz performans şuanda mevcut değil. Kültür Bakanlığından gerekli desteğin arttırılması lazım. Kültür müdürümüz biliyorsunuz ki emekli oldu, biz bu konuları daha sürükleyici bir cevval arkadaşın olması yönünde şuanda bir gayretimiz var. Takip edecek, isteyecek, projeleri gündeme taşıyacak hatta bizleri de sürükleyip zorlayacak. İnşallah bunlar sağlanacak diye umuyorum" ifadelerini kullandı.
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