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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazdağlarında buzlanma kazaya neden oldu Video

Kazdağlarında buzlanma kazaya neden oldu Video

Kaza yeri görüntüleri (Cep telefonu kaydı)

( BALIKESİR )- Buzlanma nedeniyle arazi taşıtı ile otobüs çarpıştı yolcular ölümden döndü BALIKESİR

Sosyal Medya Akkale Yolcu Otobüsü Kar Yağışı Kar Lastiği 


- Balıkesir'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsü ile arazi taşıtı çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki hendeğe düşen otobüsteki yolcular ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Yenice ilçesine gitmekte olan arazi taşıtı ile yolcu otobüsü Kazdağlarında sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda çarpıştı. Arazi taşıtının arkadan çarpması neticesinde buzlu zeminde savrulan otobüs yol kenarındaki hendeğe düşerek durabildi. Kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ayrıca Yenice İlçesinin Kalkım Belediyesi sosyal medya üzerinden Jandarma Komutanlığının bir uyarı mesajını yayınladı. Mesajda "Kalkım Edremit Yolu Hanlar Mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmekte olup acil işi olmayan vatandaşlarımızın Edremit yolunu kullanmamaları, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için trafiğe çıkan araçlarında kar lastiği ve zincir bulunması önemle duyurulur." denildi.
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