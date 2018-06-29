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( BALIKESİR -HD) Kazdağları "yün bombaları" ile süslendi BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde ağaçlar "yün bombaları" ile süslendi. Çamlıbel Mahalesi'nde bulunan çınar ağaçları "yün bombası" denilen süslerle bezendi. Yüzlerce kişi yün motifler ile süslenen ağaçları görmek ve fotoğrafların çekmek için adeta akın ediyor. Bir ağaç ile başlayan çalışma mahalle sakinlerinin desteği ile büyüyerek devam ediyor. Mahalle sakinlerinin maksadı, bölgede bulunan bütün çınar ağaçlarını yarn süsleyerek turizmde cazibe merkezi olmak. Çalışmayı ilk olarak başlatan mahalle sakinlerinden Ayşın Aksu “Ağaçta gördüğümüz çalışma Derya Tecimer ile bir tesadüf eseri tanıştık. Derya hanım İstanbul’da ağaçları giydiriyordu. 5 yıldır sosyal medyadan tanışıyorduk. Tesadüfen karşılaşınca 'Hocam bir tane de bizim köyde mi süslesek?' dedim. 'Senin atölyenin önündeki ağacı süsleyelim' dedi.

Öyle başladık. Köye geldiğim gün köyün kadınlarını da projenin içine kattık. Onlarda bize destek verdiler. Motifleri çoğalttık. Köyde başka ağaçları da giydirmeye başladık” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer, “Aslında dünyada uzun yıllar önce başlamış bir sanat bir akım diyebiliriz buna. Yarn bombing adıyla biliniyor. İplik bombalama diyoruz. Aslında bir türlü grafiti ama biz bu renkleri iplikler ile örerek resmediyoruz. Daha çok açık alanlarda ağaçlar giydiriliyor ya da nesneler, heykeller giydiriliyor.”

