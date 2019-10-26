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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kazdağları’nın sonbahar renkleri hayran bırakıyor

Kazdağları’nın sonbahar renkleri hayran bırakıyor

Kazdağları sonbahar genel detayları

Ölümsüz Keşmekeş Amatör Bisiklet Sonbahar 

-Ağaç detayları
-Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma alanı tabela detayı
-Amatör fotoğrafçılar detay
-Sararmış yaprak detayları
-Doğa detayları
-Yürüyüşçü detayı
-Havaya kuru yaprak atma detayı
-Off road detayı

( BALIKESİR - ÖZEL)- Kazdağları’nda sarı ve yeşilin renk çümbüşü BALIKESİR

- Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve yeşil renkleri ile dikkatleri çekiyor. Kazdağları sonbaharın bu ilk günlerinde muhteşem manzaraları doğa tutkunları ile paylaşıyor. Onlarca endemik bitki türünün barındığı Kazdağları’nda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaraları ortaya çıkartıyor. Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Kazdağları, bu aylarda şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Kazdağları 29 Ekim tatilinde de büyük ilgi görecek. Doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyor. Kazdağları, sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bisiklet ve Off Road tutkunları da Kazdağları’nı özellikle tercih ediyor.
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