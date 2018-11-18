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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazdağları'nın sonbahar manzaraları havadan böyle görüntülendi İzle

Kazdağları'nın sonbahar manzaraları havadan böyle görüntülendi İzle

Ayazma mesire alanından manzara görüntüleri

Şelale Akkale Şili Sonbahar Irak 

-Ayazma'da drone ile çekilmiş manzara ve şelale görüntüleri

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Ayazmanın eşsiz güzelliği drone ile görüntülendi ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan Ayazma mesire yeri, sonbaharın yaşandığı son günlerde sarı ve yeşilin tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Harika güzellikleri ile adeta büyüleyen Kazdağları'ndaki Ayazma mesire yeri sonbaharın yaşandığı son günlerde eşsiz renk cümbüşüyle adeta büyülüyor. Hazan güzelliği yaşanan Ayazma’da ağaçlardan dökülen altın rengi yapraklar eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Ayazma’da sarı ve yeşilin armonik güzelliği ile bölgede bulunan büyük ve küçük bir çok şelale drone ile görüntülendi. Seyrine doyum olmayan manzaralar havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.
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