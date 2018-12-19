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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı

Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı

Yol ve kar detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Kış Lastiği Kar Yağışı 


- Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle Kazdağları'nda etkili oluyor. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede etkili oluyor. Edremit-Kalkım-Yenice karayolunda Kumluca-Hanlar-Kalkım yol kesiminde zaman zaman oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri Kumluca-Hanlar mevkiinde tuzlama çalışması yaparken yetkililer sürücüleri bu yol kesiminde kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmadan yol almamaları konusunda uyarırken muhtemelen buzlanmalara karşı daha dikkatli ve yavaş seyir yapılmasını istediler. Kar yağışının bölgede artarak sürmesi bekleniyor.
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