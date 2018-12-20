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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazdağları’nda seyri doyumsuz kar manzaraları havadan görüntülendi

Kazdağları’nda seyri doyumsuz kar manzaraları havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Kar Manzaraları Amatör Kar Yağışı 

-Kar manzaraları
-Kar ve çağlayan görüntüsü

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Kazdağları bölgede iki günden bu yana devam eden kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın Hanlar mevkinde iki günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı ormanları beyaza bürüdü. Çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Seyri doyumsuz kar manzarası doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Çağlayanlar, kar ve eşsiz doğası ile Kazdağları özellikle amatör fotoğraf tutkunlarının son günlerde dikkatini çekiyor. Kar ve Kazdağları’nın eşsiz görüntüleri kartpostallık fotoğraflar veriyor.
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