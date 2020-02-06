Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

-Vatandaşların yolda kalan aracı itmeleri



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağların’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede hayata olumsuz etkilemeye başladı.

Kazdağları’nın Kapanca, Hanlar, Deve Boynu mevkilerinde devem eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşların yolda kalanlara yardım ettiği gözlendi. Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne ait iş makineleri ise yağış boyunca bölgede çalışma yapmaya devam ediyor. Balıkesir Edremit ve Çanakkale Yenice karayolu kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.



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