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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kazdağları'nda kar yağışı başladı

Kazdağları'nda kar yağışı başladı

Balıkesir il sınırı tabelası detayı

Gesi Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Karlı yol detayları
-Kar detayları

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kazdağları Hanlar, Eybek bölgesinde başlayan kar yağışı sebebiyle yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücüleri dikkatle seyretmeleri hususunda ikaz etti. Sabah saatlerinde başlayan ve Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber bölge tekrar beyaza büründü. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı bölgede ekiplerini hazır bekletirken, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istedi.
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