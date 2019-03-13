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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazdağları'nda kar, sahilde fırtına

Kazdağları'nda kar, sahilde fırtına

Karlı yol görüntüleri

Lodos Gesi Kış Lastiği Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı 

-Karlı köy görüntüleri
-Sahilde fırtına detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken sahil bölgesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede iki günden bu yana etkili olan lodos fırtınası sabah saatlerinde yön değiştirerek poyraz fırtınasına dönüştü. Kuzey yönlü rüzgarlar ile bölgede sıcaklıklar 10 derece kadar azaldı. Kazdağları’nda iki gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kazdağları’nın Hanlar ve Kapancı bölgelerinde kar yüksekliği kısa sürede 5 santimetreye ulaştı. Sahil bölgesinde ise lodos fırtınası sonrasında şiddetli rüzgarlar yön değiştirmesine rağmen etkili oluyor. Kazdağlarında Edremit Yenice karayolunda seyahat edeceklerin yanlarında çekme halatı, kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi. (EME-MŞ)
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