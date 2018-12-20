Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor İzle



- Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan kara yolunda kar yağışı sebebiyle oluşan buzlanmalar trafiği olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice arasında yer alan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda iki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 640 metre rakımlı Kapanca-Hanlar mevkiinde buzlanma görülürken, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, ancak Hanlar, 2. Deveboynu mevkii arasında yolda oluşan buzlanma sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk edecek sürücülerin araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını bildiriyor. (EME-MŞ)

