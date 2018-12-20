Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor İzle

Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor İzle

Buzlanmış yol detayları

( BALIKESİR )- Yollarda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor BALIKESİR

Bild Akkale Kar Yağışı Kar Lastiği 


- Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan kara yolunda kar yağışı sebebiyle oluşan buzlanmalar trafiği olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice arasında yer alan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda iki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 640 metre rakımlı Kapanca-Hanlar mevkiinde buzlanma görülürken, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, ancak Hanlar, 2. Deveboynu mevkii arasında yolda oluşan buzlanma sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk edecek sürücülerin araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını bildiriyor. (EME-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı