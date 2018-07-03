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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kazdağları’na helikopterli koruma - BALIKESİR Haberi

Kazdağları’na helikopterli koruma - BALIKESİR Haberi

- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kiralanan helikopterden detaylar - Helikopterin içinden görüntü - Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile röportaj - Türk Pilot Serkan Baydemir ile röportajKazdağları'nda yangınlara karşı helikopterli önlem - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki olası orman yangınlarına helikopter ile müdahale edecekBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde olası yangınlara müdahale için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kiralanan helikopter, hizmet vereceği bölgede konuşlandırıldı.Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki Kazdağları, Madra Dağları ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda, olası orman yangınlarına karşı tüm hazırlıklar tamamlandı. Yangın gözetleme kuleleri, orman devriyeleri, yangın söndürme ekipleri ve Mi - 8 tipi yangın söndürme helikopteriyle, olası durumlarda olay yerine en hızlı şekilde müdahale edilebilecek.Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası yangınlara müdahale edebilmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bünyemize katılan bu helikopter, Kazdağları'nı da içinde bulunduran bölgemizde, orman yangınları konusunda hizmet edecek." dedi.
Helikopter pilotu Serkan Baydemir de Mi - 8 helikopterinin yangın söndürme faaliyetleri için 14 Ekim'e kadar bölgede kalacağını söyledi.

- 12 dakikada havalanıyor, 2 buçuk ton su taşıyabiliyorMi - 8 tipi özel donanımlı yangın söndürme helikopteri, ihbarın ardından 12 dakika içinde havalanarak bölgede oluşturulan yangın su havuzları, göller, göletler veya denizden su alarak, alevlere müdahale edebiliyor."Bambi" adı verilen mekanizmayla 2 buçuk ton su taşıyabilen helikopter, pilot, kaptan pilot, uçuş mühendisi ve orman müdürlüğü yetkilisiyle, havadan operasyon yapılmasını sağlayarak, yangınların kısa sürede söndürülmesinde büyük rol oynuyor.Helikopter, ulaşımı zor ve uzak noktalara 10 orman itfaiyecisi taşıyabilirken, arama kurtarma faaliyetleri için de özel donanımlara sahip. Yangın bölgesinin görüntülerini havadan yangın koordinasyon merkezine anında ileten helikopter, yönetim kademesine anlık görsel sunma imkanı da sağlıyor.

Göller Orman Yangınları Orman Müdürlüğü Gesi Helikopter 

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