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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazdağları eşsiz kar manzaraları ile kendine hayran bırakıyor İzle

Kazdağları eşsiz kar manzaraları ile kendine hayran bırakıyor İzle

Kazdağları'ndan manzara detayı

Akalan Akkale Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Batan aracın kurtarılması
-Fotoğraf çekenlerden detay

( BALIKESİR )-Kara hazırlıksız yakalanarak yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına diğer sürücüler yetişti BALIKESİR

- Kazdağları'nda aralıklarla yağan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kuzey Ege’de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kazdağları'nın eşsiz güzelliklerini karelerine sığdırmak isteyen fotoğrafçılar ve doğa tutkunları bölgeye akın etti. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bölgede, birçok dağ yolu ise ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle bölgeye hazırlıksız gelen bazı sürücüler araçları ile karda mahsur kalırken onların yardımına diğer sürücüler yetişti. Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen vatandaşlar, beyaza bürünmüş dağın keyfini doyasıya çıkardı.
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