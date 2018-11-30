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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kazdağları beyazlara büründü...Kuzey Ege’nin ilk karı Kazdağları'na yağdı İzle

Kazdağları beyazlara büründü...Kuzey Ege’nin ilk karı Kazdağları'na yağdı İzle

Kar altındaki kulübelerin görüntüsü

Yazla Bild Akkale Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Yoldan detaylar
-Kazdağları'ndan kar detayları
-Fatma Katkıcı ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kuzey Ege’de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, dün akşam başlayan yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve Kazdağları'nda etkili olan kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bir çok dağ yolu ulaşıma kapandı. Edremit-Yenice-Çan karayolunda ise ekipler dona karşı aralıksız çalışıyor. Yetkililer kara yolunun açık tutulduğunu bildirdi. Bu yol kesimini kullanacak sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği gibi hazırlıklarını yapmadan yola çıkmamaları istendi. Yağışın akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
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