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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazazedeyi ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı - SAMSUN

Kazazedeyi ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı - SAMSUN



: - Kazazedeyi ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi - 4 yaralı - Hastaneye gelen yaralılardan görüntülerKazazedeyi ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde kazada yaralanan traktör sürücüsünü ziyarete giden yakınlarının bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Celal Köselli'nin (33) kullandığı 55 HK 933 plakalı traktör, Sarıdibek Mahallesi'ndeki orman yolunda devrildi.Çobanlarca çağrılan 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza haberi üzerine Köselli'nin yakınları hastaneye gitmek üzere otomobille yola çıktı.Cemal Saka (36) idaresindeki otomobil, Alanşeyhi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü, araçta bulunan Celal Köselli'nin babası Musa (75) ve yengesi Ayşe Köselli (33) ile Dursun Yolcu (40) yaralandı.Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane A Haber Gesi 

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