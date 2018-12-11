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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kazazedelere yardıma gitti tabancayla vuruldu - ADANA Video

Kazazedelere yardıma gitti tabancayla vuruldu - ADANA Video

- Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isteyen tır sürücüsüne tabanca ile ateş edilmesi - Seyhan Devlet Hastanesi önünde bekleyen tır - Tırın mermi girişi olan kapısı - Kaza yapan otomobilin çekici ile götürülmesiKazazedelere yardıma gitti tabancayla vuruldu - Adana 'da kontrolden çıkan otomobildeki kişilere yardım etmek isteyen tır sürücüsü, kazazedelerin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı - Tırıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden sürücü burada tedavi altına alındıADANA (AA) - Adana 'da, kontrolden çıkan otomobildeki kişilere yardım etmek için duran tır sürücüsü, kazazedelerin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.Hakan T, eşi ve çocuğuyla birlikte 06 GB 4235 plakalı tırıyla ilerlerken Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun Kasım Ener Bulvarı çıkışı civarında önündeki otomobilin kaza yaptığını görünce aracını durdurdu.Tır sürücüsü, yardım için kaza yapan aracın yanına gitti. Kimsenin yaralanmadığını ve otomobilde tabanca olduğunu fark eden Hakan T. aracına binerek kaza yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüpheliler Hakan T'ye tabanca ile ateş ederek kaçtı.Bacağından yaralanan ve tırıyla Seyhan Devlet Hastanesine giden Hakan T, burada tedavi altına alındı.İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayı kullandığı tespit edilen şüpheli A.Ç'yi Telildere Mahallesi'nde, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyi de Huzurevleri Mahallesi'nde yakaladı.Şüphelileri polis merkezlerine götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Polis Bild Polis Ekipleri Mermi Trol 

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