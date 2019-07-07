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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazazededen şoke eden hareket...Yaralanan genç adam ambulansta fotoğrafını çekip yaralı haline baktı İzle

Kazazededen şoke eden hareket...Yaralanan genç adam ambulansta fotoğrafını çekip yaralı haline baktı İzle

yaralılardan detay

İlk Müdahale Hastane Kırmızı Işık Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 

-yaralıların ambulansa alınması
-Yaralının kendini çektiği anların fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Döner kavşakta 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kanlar içerisinde kalan bir yaralı ambulansın içinde kalan yüzünün fotoğrafını çekip kendine baktı. Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Caddesinde seyirde halinde bulunan 2 otomobile, kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken, İ.H., D.U. ve B.Ö.'de (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Ambulansta bindirilen yaralılardan birinin cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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