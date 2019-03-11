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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kazayı izlerken kaza yaptılar

- Kazayı izlerken kaza yaptılar

Otomobillerden detay

İlk Müdahale Polis Sekte Trafik Kazası Bild 

-kaza yerinden detay
-Yüksekten olay yeri detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu-Karabük Karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şefoğlu yönetimindeki 78 AF 138 plakalı otomobil Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde iken aynı istikamete giden Abdullah Çıtır yönetimindeki 78 AC 057 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile araçta bulunan Yonca Arslan yaralandı. Ayrıca karşı şeritte kazayı izleyen Burhan Arslan yönetimindeki 10 D 6424 plakalı otomobil önünde bulunan M.D yönetimindeki 78 AAF 688 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (RB-
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