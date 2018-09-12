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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazayı duyan köylüler kaza yerine akın etti ... Araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 8 yaralı Haberi

Kazayı duyan köylüler kaza yerine akın etti ... Araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 8 yaralı Haberi

Hastane önünden detaylar

Trafik Kazası Direksiyon 

-Olay yerinden görüntü
-Olay yerinden fotoğraflar

( GİRESUN - 2) - Kazayı duyan köylüler kaza yerine akın etti GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, köylüler de kaza yerine akın etti.
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