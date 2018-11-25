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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazayı burnu bile kanamadan atlattı, şokunu atmak için araç içinde yattı

Kazayı burnu bile kanamadan atlattı, şokunu atmak için araç içinde yattı

Olay yerinden görüntü

Bild Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Direksiyon Trol 

-Kaza yapan aracın sürücüsünün araçtan inmesi
-Kaza yapan aracın görüntüsü
-Sürücünün araçta yatması
-Sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirmesi
-Kazayı gören vatandaş röportaj
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) Aksaray

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek müstakil evin balkonuna çarptı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kazanın şokuyla araç içine yatarak kendine gelmeye çalıştı. Kaza, Hasas Mahallesi Nevşehir Yolu Ihlara Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Mehmet Dinç (56) idaresindeki 68 BF 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Hızını alamayan otomobil bir süre şarampolde gittikten sonra yol kenarında bulunan müstakil evin balkonuna çarparak durabildi. Hava yastıkları açılan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Her ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.
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