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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

KAZA YERİ

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Memuru Memur Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSA ALINAN POLİS MEMURU

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna yoldan geçen başka bir araç çarptı. Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Trafik Polisi Recep Büyük’e Mehmet M. yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru yaralanırken ilk yardımına meslektaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi tamamlanan polis memuru Recep Büyük tedavi edilmek üzere Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet M. Polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (HT-
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