Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi

Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi

Elektrik hatlarında yapılan çalışma

Vagon 

-Vagonların kurtarıcı ile çekilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza sonrası yaşanan kazada raydan çıkan tramvay, uzun süren çalışma sonrası çekildi. T1 Kabataş - Bağcılar tramvay hattında Çevizlibağ - Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaşandı. Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kayıp raydan çıkarak ters yönden gelen ve içinde yolcu bulunan trenin vagonuna sürttü. Kaza anında 5 kilometre hıza sahip olan her iki araçta da küçük çapta maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Tramvayın vagonları tek tek çekildi Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza sonrası olay yerine gelen teknik ekipler raydan çıkan tramvayı çekmek için uzun süre çalıştı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından ‘Dereyarıcı’ isimli kurtarma aracına bağlanan halat ile tramvayın önce rayda olan vagonu daha sonra da raydan çıkan vagonu teker teker çekildi.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı