Kazaya karışan araç alev alev yandı: 2 yaralı

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Yolun trafiğe açılması



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç alev alev yanarken, aracın içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Murat Ö. yönetimindeki 57 EH 907 plakalı araç yan yol girişini kaçırdı. Karayolunda geri gelerek yan yola girmeye çalışan araca arkadan gelen Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayla birlikte alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, araç içerisinde bulunan Murat Ö. ve Aliye Ö.'yü araç içerisinden çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürürken, araç kaza sonrası kullanılamaz hale geldi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 karayolu yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. (SK-GY



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