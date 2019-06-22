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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kazara vurulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi - AFYONKARAHİSAR

Kazara vurulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi - AFYONKARAHİSAR

- Cenaze aracının baba evine getirilmesi - Arıkan ailesinin taziyeleri kabul etmesi - Arıkan'ın ailesinden helallik alınması - Cenazenin omuzlarda taşınması - Çarşı camisinde cenaze töreni - Detay görüntülerKazara vurulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi - Afyonkarahisar 'da bir kişinin kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da bir kişinin kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Ramazan Başer (64) ile Muhammet Nazmi Arıkan'ın (17) cenazeleri, otopsileri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çay ilçesi ile Karamık Karacaören beldelerine getirildi.
Arıkan'ın cenazesi, Çarşı Camisinde İlçe Müftüsü Adem Yıldız'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığında defnedildi.Cenaze törenine, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Başer'in cenazesi ise Karamık Karacaören Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Afyonkarahisar 'ın Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinde kız isteme sırasında C.K'nin rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu Ramazan Başer ile Muhammet Nazmi Arıkan yaralamış, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra bulunduğu yerde kalp krizi geçiren C.K. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Karahisar 

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