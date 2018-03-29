Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na verdi - MERSİN

Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na verdi - MERSİN



: - Okulun tabelasından ve öğrencilerden görüntü - 2 - G sınıfının tabelasından görüntü - Birinci olan Ahsen Azra Doğan’a ödülün verilmesi - 2 - G sınıfı öğretmeni İbrahim Yıldız’ın İstiklal Marşı konulu dersini işlemesi - Öğrenci Ahsen Azra Doğan'nın İstiklal Marşı'nı okuması - Ahsen Azra Doğan ile yapılan röportaj - Detay - Mersin 'in Erdemli ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu 2. sınıfı öğrencisi Ahsen Azra Doğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla okulda düzenlenen yarışmada birinci seçilince cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.Okul aile birliğince alınan altını Okul Müdürü Hasan Kayalı'dan teslim alan Doğan, ödülünü Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçik'e destek amacıyla bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine altın Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.Doğan, Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nı yazdığında verilen ödülü almadığını hatırlatarak kendisinin de bu düşünceyle hareket ederek ödülü bağışlamak istediğini kaydetti.

Cumhuriyet İlkokul Öğrencisi Öğretmen Cumhuriyet Altını Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Cumhuriyet Altını Nasıl Üretiliyor?Cumhuriyet Altını Nasıl Üretiliyor?
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı