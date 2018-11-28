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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazandığı arabayı telefon şakası sanmıştı, aracını teslim aldı

Kazandığı arabayı telefon şakası sanmıştı, aracını teslim aldı

Anahtar teslimi yapılırken detaylar

Çekiliş Doğum Günü Bild Yılbaşı Lüks Otomobil 

-Araçtan detaylar
-Serdar İlban yakınları ile birlikte aracı alıp giderken detaylar
-Daha önce yapılan çekilişten detaylar
-Genel detay
--arşiv-
-Çekilişten detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Arabayı kazanan şahıs telefonla aranırken
-Telefonlar aranan şahıs alana gelirken
-Arabayı kazanan şahıstan röportaj

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Serdar İlban: “Hem doğum günü hem de yılbaşı hediyesi oldu” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen çekilişte, 150 bin TL değerinde lüks otomobil kazanan kişi, AVM’den aracını teslim aldı. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen çekilişe bilgisayar alarak katılan 19 yaşındaki Serdar İlban, yaklaşık 150 bin TL değerinde lüks araba kazandı. Noter ve vatandaşların huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihli, telefonla aranarak aracı kazandığı bildirilirken, bunun bir telefon şakası olduğunu sanmıştı. “Hem doğum günü hem de yılbaşı hediyesi oldu” Talihli Serdar İlban çekilişte kazandığı 150 bin TL değerindeki aracını yakınlarıyla birlikte AVM yönetimden teslim aldı. Gerçekleştirilen anahtar teslimi sırasında konuşan Serdar İlban, “Çok mutluyum bana hem doğum günü hem de yılbaşı hediyesi oldu. Tekira yönetimine teşekkür ederim” dedi.

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