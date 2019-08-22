Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu Video

Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu Video

Yokuştan genel ve detay görüntü

İtfaiye Aracı Trol 

-Çevreden genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Kazancı Yokuşunda meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi İSTANBUL

- Taksim’deki Kazancı Yokuşunda yer altı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama paniğe sebep oldu. Büyük bir olayın yaşanmadığı bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangın saat 00.10 sıralarında Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir yerden bilinmeyen sebeple yer altı kabloları yanmaya başladı.
Yanmaya başlayan kablolar bir an büyük bir ses ile patladı. Patlama sesini duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Daha sonra ise bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Kabloların yanmasının çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı